國安局強占情報員30億祖產 間諜秘令曝光！

國安局。（中時資料照）

今年70歲的張華昌早年隨從事諜報工作的父親前往大陸，因戰亂滯留對岸，好不容易返台後卻發現位於陽明山、市價30多億的3千坪土地祖產，被國安局視為無人繼承土地佔用至今。張華昌日前在民代協助下調出70年前張父奉命赴大陸出任務的機密文件，證實他為國犧牲但家產卻被侵占的下場，國防部才承認張華昌有權繼承祖產。張華昌透過訴訟爭祖產一、二審皆勝訴，全案將在5月18日三審宣判。

據鏡週刊報導，該刊取得當年聯勤總司令部發出的機密公文，證實張華昌的父親張文政，在國共內戰期間，被賦予「馬林」的化名，還被要求帶著妻兒同赴中國大陸東北戰區，執行敵後情報任務。

報導指出，1949年兩岸情勢驟變，國民政府打了敗仗後退回台灣，張文政奉命留守，成了「黑五類」，最終死於黑獄中。張華昌一家人無法返台，其位在陽明山的三千多坪土地則成了荒地。1986年，國安局在該處興建房舍，並在2006年向法院申請，指定由財政部國有財產局，為張華昌祖父張印滄的「遺產管理人」，張家私人土地成政府代管。

張華昌返台後向國有財產署申請，希望取回登記在祖父名下、由國產署代管的國安局土地，但國產署打死不回，最後他只好透過民事訴訟追討祖產。

國防部曾發文指「本部秉持照顧國軍遺眷的精神，以及感念張文政先生對國家的貢獻，認定張華昌符合特殊考量的要件。」法務部也發文表示「應尊重國防部認定，承認張華昌的繼承權。」但國安局及國產署就是不認帳，不願把土地歸還給張家。

官司纏訟多年，張華昌表示政府派他父親到敵後執行任務，卻利用其家屬身陷大陸，無從主張權利的機會，強行占用他家祖產，實在有愧於衛國現身賣命的情報人員。張華昌表示，為了維護祖產已經奔波二十年，「只希望在有生之年能取回祖父的遺產，告慰先祖在天之靈」。

(中時電子報)