高房價成民怨！蔡政府卻放行44位大陸富豪買房
眼看台灣房價越來越高，雖然近期有趨緩、微降情況，但看在年輕人眼裡，直接放棄買房是無奈的唯一選擇，高房價成民怨之首，也讓民眾期待蔡英文政府上台後能有所改善，但根據《鏡週刊》報導，蔡政府以「不危及國安」下同意過戶，放行44位大陸富豪買房。
買房一直是人生目標中相當重要的大事，但現代年輕人普遍買不起房，為此改變主意不婚不生不買房，過著小確幸生活。2016年政黨輪替民眾再度期待起居住正義，卻在蔡政府上任將滿一年時，遭《鏡週刊》爆出，內政部日前以「買家中沒有黨政軍要員，不會危害國家安全」通過44位大陸買家過戶訴願案。
新北市淡水小坪頂「萬通台北2011」共294戶，是第一個大陸人投資、大量購買的建案，有85名大陸買家，但礙於2015年馬政府制定的同社區陸資買方僅能占總戶數10％規定，只讓29位過戶，剩下56名中的44名買家不服憤而跨海提出訴願。
報導內容提到，內政部地政司副司長施明賜表示：「44戶買家中沒有黨政軍要員，一致認為不會危害國家安全，因此准許過戶，最快本週就會逐案發出許可函。」由於蔡政府上台後兩岸急凍，在將滿週年前政策大轉彎，有地產業者認為是蔡政府為拚經濟，對兩岸關係釋出善意的風向球。
有網友認為「這樣算不算賣台？」、「年輕人都快被老一輩的害死了，前陣子的全聯、這幾天的股票，加上這次土豪炒房，是在給我們這些年輕人考驗嗎？」、「有了先例，就有了破洞，賣台不意外，不許別人賣、寧願自己賣，垃圾不分藍綠」、「+上前瞻計畫的交通建設加持，房價地價衝上天啦」
(中時電子報)
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