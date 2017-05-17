NBA》籃網海外獵才 可能鎖定東歐7呎長人

拉脫維亞中鋒帕希克尼克斯。(摘自Pasecniks推特)

2017年NBA選秀即將到來，籃網的狀元籤雖然賣給了塞爾提克，但自己還握有第22、27順位的首輪籤。由於籃網高層一直留心海外人才，外界預估他們會用其中1支籤來網羅外籍新秀，帕希克尼克斯(Anzejs Pasecniks)是個不錯人選。

帕希克尼克斯來自拉脫維亞，今年21歲，主打中鋒。他身高216公分，體重只有103公斤，身手雖然比不上同胞選手「波神」波爾金吉斯，但也有優秀的運動力，臂展218公分，被視為一塊璞玉。除了籃網，至少還有10支球隊看過他在西班牙聯賽打球，馬刺高層亦對他很有興趣。

(中時電子報)