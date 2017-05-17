小8爆搶《空姐忙什麼》業配 為錢鬧翻製作人
女星小8（張允曦）以網路短劇《空姐忙什麼》人氣超夯，成為新一代網紅，不過小8上週卻無預警宣布退出《空姐》，由於小8是《空姐》的「資深學姊」，與平台分道揚鑣震驚外界，今（17日）就傳出小8因人氣、身價一路飆漲，以個人身分接業配，和《空姐》對打，引發製作人巫秀陽不滿。
網路短劇《空姐忙什麼》去年8月上線，平台創立半年多，臉書就吸引46萬多粉絲按讚，小8更是該劇的靈魂人物，根據《鏡周刊》報導，《空姐》今年2月指控《噪咖》偷影片，不料卻是合作廠商提供給《噪咖》的業配影片，《空姐》遭狠打臉，更傳出引發部分廠商對平台產生疑慮，因此談合作時，指定只要小8，不要透過《空姐》。
而小8在3月接下衛生棉廣告，演出「空姐賣什麼」，拍片風格神似，讓人誤以為是《空姐忙什麼》，但《空姐》粉絲團則立即澄清，不是由團隊拍攝，沒留面子給給接拍業配的小8。加上小8拍《空姐》爆紅，身價飆漲，據悉，她拍《空姐》酬勞1集約1萬5，業配則開價約10萬，廠商認為比《空姐》一次30萬以上的業配價碼便宜，也因此讓小8和《空姐》製作單位種下心結。
對此，小8則表示，離開《空姐忙什麼》是想多方面挑戰，至於衛生棉廣告風格與《空姐》神似，她也感到很驚訝，並表示不會再用空姐形象接個人業配。而當被問到是否有與製作人吵架，小8則表示，吵架很正常「在工作上會有不同意見要溝通」，強調自己沒有被逼走。而製作人巫秀陽則是沒有回應。
(中時電子報)
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