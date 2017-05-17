一帶一路影響我新南向？經濟部：雙向貿易仍呈增長
中國大陸積極發展「一帶一路」戰略建設，是否會對我國的新南向政策造成影響，對此經濟部常務次長楊偉甫今（17）日表示，陸方的一帶一路建設著重點和我方不同，且我國中小企業極具競爭力，在新南向相關國家間的投資貿易亦呈成長，我國也將繼續深化相關國家的合作。
楊偉甫今日就「『一帶一路』、『TPP』、『RCEP』發展現況對我國全球經貿戰略布局之影響與因應作為」赴立院備詢。楊偉甫表示。大陸透過「一帶一路」強話語東協和南亞的連結，試圖影響這些國家回應我國推行的「新南向政策」，不過我國的新南向並非在此區域提出政治宣示，而是和國際社會建立經濟上互利互惠關係，和大陸著重於交通與能源等基礎建設領域的作法不同。
此外，新南向國家擁有龐大內需市場，惟需技術及經驗開發，而台灣正擁有豐富產業發展經驗，尤其資通訊及科技產業。此外，我國亦以具競爭力的中小企業聞名，不僅創造大量就業機會，亦為活絡地方經濟的關鍵，可提供相關產業經驗分享與協助。我國可將強大的醫療、醫療、人力資源開發、技術創新、農業、防災等各種軟實力，提供增長快速的新南向國家在相關市場方面的合作。
他並稱，新南向政策推動以來，和相關國家雙方間貿易及投資都呈成長趨勢，相關各國亦持正面態度，並表示積極合作意願。楊偉甫表示，下一步將在既有成果上，繼續深化和該區域國家的連結合作。
(工商)
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