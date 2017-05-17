國安局：一帶一路對新南向形成壓力
國安局17日坦言，對於大陸推動的一帶一路戰略，對我國的新南向政策形成壓力，但也引發周邊國家對地緣政治影響的關切；同時中共與TPP成員國大多維持良好關係，若其動員部分成員國反對我加入，可能升高我參與阻礙。
國安局副局長周美伍17日在立法院外交及國防委員會，報告「一帶一路、TPP、RECP發展現況對我國全球經貿戰略布局之影響與因應作為」時表示，中共挾其龐大資金與政治影響力推動一帶一路，可能對我南向布局形成壓力，但也引發周邊國家對地緣政治影響的關切，間接為我強化與東南亞、南亞等地區國家互動創造契機。
周美伍說，一帶一路在南進方面著墨甚多，雖與我新南向對象國部分重疊，然兩者推動模式存在差異，中共側重基礎設施等硬體建設，與我主要推動電子商務、人才交流等有所區隔，故可運用強大的民間企業及農業、技術、創新、文教、醫療等優勢產業，在區隔對待、資源集中等政策主軸下，加大與相關國家民間交流力度，以有效拓展政策空間。
對於TPP、RCEP等區域經貿組織，周美伍表示，中共在國際上持續對我進行打壓，在參與TPP和RCEP也面臨中國因素的干擾。他認為，TPP在日本積極主導下，不排除「TPP減一」(去除美國外的TPP)生效的可能性，然而中共與TPP成員國大多維持良好關係，若其動員部分成員國反對我加入，可能升高我參與的障礙。國安局認為，對此我可先由解決與日本雙邊貿易關切議題著手，增加雙邊互信，同時遊說日、澳、加等主要國家支持，以創造加入的可能空間。
在RCEP方面，國安局指出，依據「RCEP談判指導原則與目標」官方文件第六點，申請加入要件包括「需經RCEP成員國共識決同意」條文，由於中共為RCEP重要成員，可能透由此規定對我進行阻撓，但由於我國與RCEP成員國經貿互動密切，未來RCEP一旦形成，亞洲生產供應鏈網絡勢將重整，恐將衝擊我貿易與投資。
(旺報)
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