NBA》感謝籃網！塞爾提克抽中狀元籤

塞爾提克抽中2017年選秀狀元籤。(美聯社)

NBA今年的選秀順位揭曉，東區龍頭塞爾提克喜獲狀元籤，湖人獲得首輪第2順位籤，七六人第3，尼克第8。綠衫軍這支狀元籤是籃網貢獻出來的，由於籃網本季成為爐主，因此有最高機率抽中狀元籤，果然讓塞隊大賺一筆。

這也是塞爾提克隊史首次抽中狀元籤，這是他們2013年用賈奈特與皮爾斯向籃網換來的。因此籃網雖然戰績墊底，樂透籤卻沒有他們的份，手上只有首輪第22、27順位的籤。

這也使得狀元大熱門「球哥」鮑爾(Lonzo Ball)有望實現加盟湖人的心願，由於塞隊已有明星主控「小刺客」湯瑪斯坐鎮，有可能把鮑爾留給湖人。湖人總裁魔術強生也表示「球技至上」，即使鮑爾有一張討人厭的大嘴巴，也不會影響他選擇鮑爾的意願。

(中時電子報)