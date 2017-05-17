NBA》感謝籃網！塞爾提克抽中狀元籤
NBA今年的選秀順位揭曉，東區龍頭塞爾提克喜獲狀元籤，湖人獲得首輪第2順位籤，七六人第3，尼克第8。綠衫軍這支狀元籤是籃網貢獻出來的，由於籃網本季成為爐主，因此有最高機率抽中狀元籤，果然讓塞隊大賺一筆。
這也是塞爾提克隊史首次抽中狀元籤，這是他們2013年用賈奈特與皮爾斯向籃網換來的。因此籃網雖然戰績墊底，樂透籤卻沒有他們的份，手上只有首輪第22、27順位的籤。
這也使得狀元大熱門「球哥」鮑爾(Lonzo Ball)有望實現加盟湖人的心願，由於塞隊已有明星主控「小刺客」湯瑪斯坐鎮，有可能把鮑爾留給湖人。湖人總裁魔術強生也表示「球技至上」，即使鮑爾有一張討人厭的大嘴巴，也不會影響他選擇鮑爾的意願。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。