文在寅教師節致電恩師 竟遭斥：打來幹嘛
周一正值南韓的教師節，而上周才就職的南韓新任總統文在寅也想在這一天，對過去教導過自己的老師表達感謝，因此撥了兩次電話給高中導師，沒想到他打過去的第一通電話先是被拒接，第二通電話好不容易接通了，結果卻被老師斥責：「打來做什麼?」，讓文在寅哭笑不得。
據南韓《中央日報》報導，青瓦臺的消息人士表示，文在寅在周一想打電話自己母校慶南高中84歲的生物老師李熙文(音譯)，於是先請青瓦臺幫忙撥電話，沒想到李熙文一接起來得知是青瓦臺以後，就立刻將電話掛斷，讓文在寅只好改以私人手機撥電話，殊不知電話雖然是被接起來，但他卻被李熙文斥責：「公務繁忙的總統，打電話來做什麼?」。
青瓦臺也表示，文在寅和李熙文感情很好，在文在寅高中時兩人還有一段軼事，在高三的一次校外教學中，文在寅和同學背著老師偷喝酒，沒想到其中一名同學喝醉昏倒，同學們想要將他送醫，但又怕老師發現而不知所措之時，文在寅挺身而出向李熙文坦承一切，讓昏倒同學可以順利就醫。也因此儘管事隔多年後，李熙文和文在寅見面時，總是會調侃文在寅：「喝杯酒吧?」。
(中時電子報)
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