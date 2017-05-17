結束16年單身？吳玟萱與23歲小鮮肉路邊萌愛火
名媛吳玟萱，有著凍齡美貌、魔鬼般的身材，讓她擁有美魔女封號，雖然與前夫離異16年，還獨立扶養17歲的兒子，不過周遭仍不缺乏追求者，但單身多年的她疑似有了新歡，對象還是一名23歲的小鮮肉。
根據《鏡週刊》報導，今年3月吳玟萱在台北臨江夜市開直播，全程沒有刻意戴帽遮掩的她，還拉著旁邊的年輕型男入鏡，而這名小鮮肉據悉年僅23歲，在他身邊吳玟萱宛如戀愛中的小女人，不僅刻意裝「啾咪」賣萌，還使出渾身解數逗得小鮮肉燦笑，結束直播前往取車時，吳玟萱還貼心幫小鮮肉拭去眼角髒汙，並用手指輕點頭玩鬧，兩人互動親暱宛如熱戀中的小情侶。
而這名小鮮肉來頭可不小，是海悅廣告代銷商的小開，名下還有文華苑以及台北信義等億級豪宅，兩人是在工作上的飯局相識，雖然年齡差了22歲，但兩人相當投緣而且有話聊，從投資、房地產到名車都能說出一番名堂，也讓彼此距離更拉近一些，對於此段「戀情」吳玟萱則是否認，她表示「跟威廉只是普通朋友，那天剛好在夜市遇到才找他一起當直播嘉賓」。
(中時電子報)
關鍵字：吳玟萱
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