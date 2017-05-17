MLB》小熊變陣救戰績？總管艾普斯坦：沒必要

小熊戰績不如預期，不少人建議該試著「變陣」。(美聯社)

去年小熊斬獲103勝傲視全聯盟，然而今年至今卻勝率不到5成，在國聯中區僅排第4，前景令人憂心忡忡，甚至有人提出變陣的想法，不過總管艾普斯坦(Theo Epstein)17日直言，在這個時候，更應該相信這支球隊的能耐，「如果有人想賣掉股票，我們會買下它，我們明白我們能做到多好，也知道該怎麼做。」

小熊上季打了36場比賽，戰績是27勝9敗，然而今年4月還一度居於國聯中區龍頭，進到5月戰績卻一片慘澹，近9場比賽輸掉7場，目前打了37戰，以戰績18勝19敗落居分區第4。小熊陣容與去年相比，並沒有太大改變，戰績為何會不好？關鍵就在攻守兩端表現，都不若去年威猛。

小熊去年團隊打擊率2成56，長打率4成29，但本季至今打擊率2成36、長打率3成92，雙雙呈退步現象，成績是聯盟倒數第8。其中主力的雷佐(Anthony Rizzo)打擊率2成13、佐伯瑞斯特(Ben Zobrist)打擊率2成26、羅素(Addison Russell)打擊率2成26，表現皆不若去年，席瓦伯(Kyle Schwarber)打擊率更僅有1成79。

打擊群低迷，加上投手群也退化，團隊自責分率從去年高居全聯盟第1的3.15，漲到現在的3.83，導致戰績不佳。不少人建議小熊該變陣，試著把幾名低迷的固定先發下放3A，但艾普斯坦認為沒有必要，「他們沒有慌張，且很多人把球隊戰績視為己任，這是我相信這支隊伍，堅信我們能走出低潮的其中一個理由。」

小熊總教練麥登(Joe Maddon)也持類似看法，他認為儘管去年同期他們戰績很好，但現在的低迷，只是例行賽的一部分，「唯一會讓一切變得更糟的，就是自我放棄！」艾普斯坦和小熊主炮布萊嚴(Kris Bryant)也都有信心的說，例行賽還沒結束，要下任何定論還言之過早，相信低迷、極具天賦的球員們，能逐漸找回狀態。

(中時電子報)