日本外食潛規則 為何餐廳不給打包？

比起餐點吃不完打包而延伸食物中毒風險，不如「點菜份量夠吃就好」。(圖/shutterstock提供)

到日本旅遊，在餐廳用餐的潛規則眉角多。究竟，為何日本店家不提供顧客打包服務呢？多買個空餐盒自己裝外帶總行吧？不浪費食物又能多少節省下一頓餐錢。不過，無論是在日本或台灣餐廳用餐，比起覺得餐點吃不完而浪費食物，大家更應該知道以下這幾件事。

對日本店家來說，外送和打包是兩回事。在日本餐廳不給打包的主要原因有二，一是「如果顧客吃到食物中毒，該負責任的是店家、影響的是店家商譽」，這不僅僅是加熱後味道與新鮮度會不一樣，餐點攪和口水後的潛藏細菌風險高，且若是食用使用生鮮食材的料理，保存更是不易，因此店家一般不允許顧客吃不完打包。

再者，日本人外食少有打包習慣是因為「點菜份量夠吃就好」。《日本人默默在想的事：野島剛由小見真的文化觀察》書中指出，日本江戶時期曾興盛大胃王比賽，然多數參賽者都因暴飲暴食而英年早逝，當局便禁止民間頻繁舉辦這類賽事。相較台灣人點餐時擔心吃不飽、或請客菜色少很丟臉的觀念，在日本外食用餐後要求打包反而是件讓人汗顏、失禮的事。

(中時電子報)