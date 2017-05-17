補教狼師如何防 台中議員陳淑華：建立處理機制

台中市議員陳淑華（左二），今日在議會教育業務質詢，譴責不肖老師利用老師職權及師生關係來對學生欺騙感情的行為，甚至對學生性騷擾、性侵！（陳世宗攝）

台中市教育局長彭富源指出，教育局全面朝實名制方向執行！（陳世宗攝）

台中市議員陳淑華，今(17日)在議會教育業務質詢，譴責不肖老師利用老師職權及師生關係來對學生欺騙感情的行為，甚至對學生性騷擾、性侵；要求政府應該建立管理建制保護學生，避免類似事件再度發生，不要再有受害的孩子。

教育局長彭富源指出，教育局全面朝實名制方向執行！並清查全市307家補習班，要求5月23日前新設立當補習班老師一定要附良民證！

陳淑華說，根據「台灣教育長期追蹤資料庫」公佈的學生課輔、補習家教的情況調查顯示，國中生參加課業輔導或家教補習的學生比例高達72.9％，高中生普通學程參加校內外課輔比率更高達75.6 %，高職生課輔補習比例也高達37.7 %。全國的國小、國中、高中職生，有過半學生在放學後時間在補習班度過。

眾所關注的補教狼師誘姦事件，引發各界對補教老師的管理的關注。陳淑華認為，如果補教老師都不敢或不願用本名來教書，那如何教育學生真實面對生活，況且一旦發生刑事或糾紛事件，隱藏在藝名後面的補教老師真實姓名，學生及家長難以查證，將讓學生及家長陷於不利的位置。而補教老師實名制只是第一步，請市府務必在期限內完成教職員實名名冊。

陳淑華指出，教育部的短期補習班資訊管理系統的統計，全國補習班一共有18416間，其中台中市的補習班立案數高達3008間，為全國最多（包括直轄市、各縣市），（台北市2821、新北2930、桃園市1528、高雄市2022、台南市1536），台灣補習班的數量比全國四大超商總數量還多。

陳淑華強調，根據教育局的資料，現在補習班稽查人員只有四名，去年度（105年）聯合稽查了626間補習班，台中市有3008間，也就是說要將近四年多、五年才能稽查一輪。如果照這樣的進度，可能一間補習班從開業到歇業都還沒有被稽查。如果依賴人員稽查是不夠的，應該著重在處理機制的建立來落實保護學生。

(中時)