陸委會：台商參與「一帶一路」機會極有限

陸委會副主委兼發言人邱垂正17日表示，大陸的一帶一路戰略對台商參與機會極為有限。(陳君碩攝)

大陸的一帶一路戰略引起全球關注，陸委會17日在立法院外交及國防委員會上表示，台商在一帶一路的著力點及獲利機會不多，建設資本仍多掌握在中國大陸國企手上，具體商機不明顯，台商參與機會極為有限。

陸委會副主委兼發言人邱垂正17日在立法院報告「一帶一路、TPP、RECP發展現況對我國全球經貿戰略布局之影響與因應作為」時表示，一帶一路相關建設都透過大陸國營企業與地方政府推動，海協會長陳德銘雖曾多次率台商考察一帶一路，惟台商著力點及獲利機會不多。

邱垂正表示，一帶一路沿線國家對工業化製造和產能及建設資本的需求雖大，但基本上仍掌握在中國大陸國企手上，目前大陸台商參與機會極為有限，具體商機不明顯。

邱垂正說，若大陸持續推動一帶一路建設，是否造成運輸及物流成本大幅下降，增進中國大陸與他國產能合作及建立跨境產業鏈，而對未來台灣企業拓展海外市場及全球供應鏈布局，造成挑戰。

對於一帶一路衝擊我新南向的外界擔憂，邱垂正表示，新南向政策與一帶一路是完全不同的模式，兩岸在區域發展上存在共同利益及不同優勢，未來不排除在適當時機，和對岸就相關議題及合作事項，展開協商對話。

(旺報)