好巧！六合彩6碼 開「豬哥亮牌」

16日的六合彩開獎號碼被說是「豬哥亮牌」。（圖／本報系資料照片）

秀場天王豬哥亮40年演藝生涯堪稱傳奇，飽受大腸癌困擾的他，因癌細胞轉移腹腔、肺臟、肝臟，併發肝衰竭，15日不敵病魔，在睡夢中去世，享壽70歲。豬哥亮生前因賭博影響他的一生，一度人間蒸發，直到2009年才復出演藝圈，不過就在他辭世後，香港六合彩16日的開獎號碼，其中6個號碼竟被說是「豬哥亮牌」。

在16日的六合彩開獎號碼「01、05、07、09、10、15」和特別號「03」，被細心網友發現，號碼與豬哥亮有關，包括豬哥亮5月15日星期一逝世等，且豬哥亮3個字筆畫分別是15、10、09，也是這次開獎號碼，享壽70歲則被聯想與「07」有關，不過也有人認為這剛好是巧合，事後解釋太過牽強，無須過度聯想。

(中時電子報)