生理期後喝四物湯補血 醫師：不是人人適合

奇美醫學中心中醫部主治醫師廖芳儀表示.生理期後不是每個人都適合喝四物湯補血.要根據個人的狀況選擇適合自己的補血方式。(奇美醫學中心提供)

不少女性習慣生理期後喝四物湯補血，超商、賣場店鋪架上擺滿玲瑯滿目四物飲，也讓喝四物湯變成全民運動；奇美醫學中心中醫部主治醫師廖芳儀表示，腎虛寒冷體質可選擇杜仲茶或桂圓紅棗茶，容易疲倦的氣虛體質反而要選擇當歸黃耆才對症，此外，有些人本身體質偏燥熱，反而不需要在生理期過後補血。

廖芳儀說，生理期就傳統中醫學來說，會讓體內氣血隨經血排出，呈現較低落的狀態，因此生理期過後適當補血，完全符合中醫理論的養生方式。四物湯包含當歸、川芎、地黃、芍藥藥材，是中醫補血基本方、也是婦科聖品，但臨床中醫師使用多會根據病人情況，適當加減藥材，尤其，腸胃功能較差病人增加健脾藥材如陳皮、白朮等幫助補血藥效，可達到更好治療效果。

但她也強調，補血需根據個人狀況、選擇不一樣的補血方式，除了四物湯以外，偏於腎虛寒冷體質的婦女還可以選擇杜仲茶或是桂圓紅棗茶，偏於容易疲倦的氣虛體質反而要選擇當歸黃耆等藥材才是對症。另外有些婦女本身體質就偏於燥熱，這時候反而不需要在生理期過後補血。

此外，平素有子宮肌瘤、子宮內膜異位症、子宮腺肌症或是各種婦科炎症的病人，在生理期過後，反而比較適合以桂圓、枸杞、杜仲等更為平和的補血方式，或適當補充桑葚、葡萄、蘋果、芝麻、紫菜、櫻桃、蔓越莓、紅鳳菜、紅莧菜等補血的蔬果也是非常適合的食療方式。

她說，血虛、氣虛、腎虛寒冷體質都需要補血，血虛表現在生理期經血量少，經血顏色偏淡紅或粉紅，下腹悶，容易疲倦，臉色白或偏黃，唇色淡紫，手腳容易冰冷；氣虛體質則為經血量正常或少或多，經血顏色偏淡，易疲倦或頭暈，活動容易喘，容易感冒，臉色白或偏黃，講話聲音小或容易無力；腎虛寒冷多為生理期週期容易亂，經血量少，顏色偏暗或紫，容易腰痠，容易疲倦，甚至不易懷孕。

(中時)