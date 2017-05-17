NBA》鮑溫反擊鄉民：帕楚利亞比我還髒
馬刺主將里歐納德被勇士帕楚利亞的「無影腳」弄傷，第2戰掛傷兵，第3戰上場存疑。前馬刺球員鮑溫(Bruce Bowen)因此被捲入總教練帕波維奇與勇士帕楚利亞的口水戰，美國網民批評帕總：「袒護鮑溫的教練沒資格說別人髒。」
鮑溫表示：「我至今仍不喜歡被說打球髒，這不公平，大家只是人云亦云。我看過帕楚利亞那球，我認為他多跨了一步，看起來他是故意的，這太危險了。等對手跳投之後你應該要讓他安全落地，帕楚利亞明明可以打住，卻跨步進逼里歐納德，我認為他是出於惡意。」
身為「同道中人」「業界權威」的鮑溫無意袒護帕楚利亞，反而堅持自己當年才不髒，都是聯盟故意針對他。鮑溫不服氣地說，：「我不知道帕楚利亞會怎樣，如果換成是我，聯盟一定會把我禁賽。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。