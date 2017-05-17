NBA》鮑溫反擊鄉民：帕楚利亞比我還髒

退休多年的鮑溫又被捲入口水戰。(美聯社資料照)

馬刺主將里歐納德被勇士帕楚利亞的「無影腳」弄傷，第2戰掛傷兵，第3戰上場存疑。前馬刺球員鮑溫(Bruce Bowen)因此被捲入總教練帕波維奇與勇士帕楚利亞的口水戰，美國網民批評帕總：「袒護鮑溫的教練沒資格說別人髒。」

鮑溫表示：「我至今仍不喜歡被說打球髒，這不公平，大家只是人云亦云。我看過帕楚利亞那球，我認為他多跨了一步，看起來他是故意的，這太危險了。等對手跳投之後你應該要讓他安全落地，帕楚利亞明明可以打住，卻跨步進逼里歐納德，我認為他是出於惡意。」

身為「同道中人」「業界權威」的鮑溫無意袒護帕楚利亞，反而堅持自己當年才不髒，都是聯盟故意針對他。鮑溫不服氣地說，：「我不知道帕楚利亞會怎樣，如果換成是我，聯盟一定會把我禁賽。」

(中時電子報)