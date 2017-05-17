新北補習班狼師遭輕判 教育局：案發時已在北市代課

(11:28更新內文)周刊報導曾在新北市某國中補習班教師許力中，被指控要求與女學生交往、拍底褲照片，甚至以手指性侵學生等行徑，法官卻認為其有悔意、不會再犯而輕判罰金、緩刑。對此新北市教育局指出，該名許姓教師事發時已未在新北的補習班任教，而在台北市2所國中擔任代課老師。

判決指出，許力中在2015年期間，被檢察官認定在3個月內3度將1名新北市的國中女學生帶到U2電影院、汽車旅館等地點撫摸親吻學生下體，雖法官審理時發現，雙方是師生戀，但女學生未滿16歲，許雖經女學生同意親吻、撫摸胸部及下體依與未成年人猥褻罪判刑4個月，可易科罰金，家長也願意給被告緩刑機會，雙方更以6萬6000元和解。最後被告與檢察官都未上訴，全案定讞。

而今年也有名女高中生在社群網路平台貼文，揭露補習班狼師，內文寫道：「今天請認識的人來發文是想請大家小心提防:曾經任職於板橋X恆補習班 劉XX團隊在X和國中教過書的許XX老師。去年暑假他在江子翠那邊的補習班上課。拜託提防他，我不知道他會不會繼續撒網捕魚......只希望不要再有人受害，離他遠一點。」

新北市教育局副局長黃靜怡表示，該名許姓教師曾在2015年間在板橋某補習班任教4個月，可能因而結識女學生，但事發於2015年7、8月期間，當時他已離開補習班，在台北市2所國中擔任代課老師。

教育局也表示，許姓老師除2015年間在板橋某補習班任教外，也曾在2013年9月至2015年7月在新北市某國中擔任代課老師2年。

(中時)