陳益宗兒媳回北農惹議 柯P：不曉得

北農人事再爆爭議，最近傳出有台北市議員發現北市府同意北農將董事陳益宗的兒媳安插回公司，而台北市長柯文哲昨又前往與前雲林縣長張榮味家關係深厚的雲林北港朝天宮參拜，引發政治聯想。對此人事安排，柯文哲今天受訪表示不曉得，僅說北農人事由副市長陳景峻全權負責。

柯文哲今天前往台北醫學大學出席醫學模擬教育中心落成啟動典禮，面對媒體質疑三番兩次去找張派人馬？他解釋，昨天是去找雲林縣長李進勇吃飯，先去環球科技大學演講，演講完順便吃飯。是否得知北港朝天宮董事長為張派人馬？柯說，不知道，天曉得，他只知道對方是朝天宮董事長。

(中時)