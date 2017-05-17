跟進加強取締改裝噪音車 柯P：目前還沒有

藝人陳為民近日因新北市針對夜間行駛的違法改裝噪音車加強取締一事，槓上新北市長朱立倫，直呼是戒嚴。台北市長柯文哲今天表示，北市會再看看怎麼處理，目前還沒有要跟進，且他認為如果要取締應該從上游。

柯文哲指出，如果要取締應該從上游，應該是不准買賣才有取締，不是說准予買賣後再取締，戰略邏輯要修，不過北市會再看看怎麼處理，例如跟可改裝的店說明或公布怎樣的改裝不合法等。是否跟進新北市？他說，目前還沒有。

被問及朱立倫說若拒絕偵測噪音就直接開罰一事，柯文哲說，細節他現在不知道，沒辦法評論。

(中時)