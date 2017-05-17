實名制不等於揪狼 市議員籲林佳龍開立法第一槍
作家林奕含遺作「房思琪的初戀樂園」引起台灣社會恐慌與憤怒，市議員張芬郁、鄭功進17日教育文化聯合質詢表示，現在上路的「實名制」並不等同於揪狼，呼籲市長林佳龍針對補教業訂定自治條例，為保障學生安全開立法第一槍！
教育局長彭富源說，他會全力支持，台中市針對補教業來訂定自治條例，確保學生的安全。
張芬郁表示，台中除了與其他12縣市推動實名制外，還採「檢核良民證、定期稽查、要求依法即時通報」三層嚴密防護；但這些預防措施是否能真正落實，還需要時間的考驗，如不願配合申請良民證的員工遭開除有無違反《就服法》？「全國不適任教育人員查詢系統」未開放非學校相關機構查詢，業者如何杜絕不良老師進入？她建議教育局持續與業主溝通，一同為保護學生努力。
鄭功進指出，師生戀本身並非錯事，問題在於特別權力關係下的不當師生性關係。希望市府教育局主動呼籲補教公會，透過自我約束的補教師倫理規範，讓事前預防成為可能。
針對現行「實名制」措施！張芬郁指出，實名制固然立意良善，但不代表能夠「揪狼」。她認為此制目前仍相當模糊，呼籲市長不用等中央立法，台中就可以搶先全國開立法第一槍！藉由訂定自治條例來管理補教業的狼師通報與查詢規範，並制訂罰則，強制要求補習班盡到通報不法教師的責任，以保障學生的學習安全環境。
(中時)
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