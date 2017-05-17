必翔炒股案 伍必翔夫妻200萬、300萬交保

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必翔公司創辦人伍必翔。(杜宜諳攝)

必翔公司董事長伍蔣清明。(杜宜諳攝)

上市輔具大廠必翔實業近日無法交出首季財報，面臨暫停交易命運，更被金管會查出前董事長伍必翔涉嫌炒作自家股票。

台北地檢署昨掌握伍妻伍蔣清明將搭機離境，指揮調查局提前收網，兵分24路搜索必翔實業等地，約談伍必翔、伍蔣清明夫婦、股市炒手、人頭共約30人漏夜偵訊，檢察官今早訊後，諭令伍必翔200萬、伍蔣清明300萬、許姓員工5萬元交保。

(中時)