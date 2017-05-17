准了！遭繼父強暴懷孕 印度10歲女合法墮胎
印度法院周二(16日)同意遭繼父多次強暴而懷孕的10歲女孩，准予墮胎。由於印度法律對墮胎規定很嚴格，《紐約時報》(New York Times)曾報導這名女孩可能因此被迫生下這名嬰兒。印度是典型重男輕女的國家，他們對於女性生育權的保障非常薄弱，通常懷孕超過20周的婦女不一定能夠墮胎，必須交由地方法院判定。這名10歲印度小女孩受到精神創傷，無法正常說話，地方法院是依據醫院給的建議，准許她在懷有身孕超過20周之後，仍可以墮胎。
Rohtak區警察局局長Pankaj Nain告訴CNN記者說，這名小女孩年紀大約10歲，或者可能大1、2歲左右，她的繼父已經強暴她很多年，目前遭到逮捕入獄。
女孩的母親是一名外籍勞工，發現她可能懷孕以後，帶她到醫院接受檢查，她告訴母親自己遭到繼父強暴，警方稱這是一起長期強暴事件。
印度法院在聽取Rohtak區醫學研究所(Post Graduate Institute of Medical Sciences)的建議後，准予這名10歲女孩合法墮胎，S.K. Dhattarwal醫師稱，法院要求我們幫女孩墮胎，我們正在檢查並決定墮胎的最佳方式，預計16日晚上就會動手術。
《紐約時報》(New York Times)報導，S.K. Dhattarwal醫師說，這名女孩的母親和繼父在建築工地當臨時工，年紀約20出頭的繼父，會趁母親不在的時候強暴她。醫師還說，女孩受到精神創傷，無法正常說話，也無法理解自己的遭遇，但是她在一段時間裡，遭到繼父多次強暴。
印度法律規定，不能公布強暴受害者的姓名。這起強暴事件是上周三(10日)印度警方接獲線報以後，才得以曝光，Rohtak區警察局局長Pankaj Nain說，打電話來報案的是女孩母親。
(中時電子報)
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