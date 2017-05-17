超幸運壽星！25歲女撿2.65克拉鑽石
生日收到鑽石，恐怕是很多人夢寐以求的禮物。美國有一位25歲女壽星，生日不但收到鑽石，而且還是她自己「撿」到的，簡直就是天上掉下來的禮物！
25歲布洛茲基（Victoria Brodski）在當地時間5月6日，於阿肯色州鑽石坑州立公園（Crater of Diamonds State Park）挖到一顆2.65克拉鑽石。阿肯色州鑽石坑州立公園是全世界唯一對外開放的鑽石礦區，只要付費入園，就能進入園區尋寶，園方還提供免費鑑定與註冊，找到鑽石就是你的。
cbsnews報導，布洛茲基只用了10分鐘就找到這顆鑽石，一開始她以為只是塊玻璃。數小時後，園區內的鑑定中心告訴她那是一顆貨真價實的鑽石。
這是今年該公園中發現第2大的鑽石，3月時一名14歲少年找到1顆7.44克拉大鑽石，是這個公園開園以來排名第7大的鑽石。
布洛茲基替自己找到的這顆棕色鑽石命名為米開朗基羅（Brownangelo），靈感來自動漫「忍者龜」主角的名字。不過布洛茲基並未打算保留她的生日禮，她表示會出售該鑽石並與家人分享所得。
(中時電子報)
關鍵字：鑽石、阿肯色州鑽石坑州立公園
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