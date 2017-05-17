陸生改中生？柯文哲：外科醫生不太在意名詞

台北市長柯文哲先前在臉書貼文提到「陸生」一詞，有留言指應正名為「中生」，柯今天出席公開活動時被問及會不會覺得從世大運穿著、國旗到陸生用詞都感到困擾？他表示，他是外科醫生，對這種名稱不太在意，通常是外面在意他不得不作調整，以前在急診或加護病房，病人送進來後，有時候開完刀才想說剛那是男的女的。

另有媒體追問柯是否察覺臉書寫到中國的點閱率較低？他說，母親節照片比較猛，比較有趣，中生打籃球比較沒趣，這叫市場反應。

(中時)