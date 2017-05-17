一帶一路與新南向相輔相成？綠委批陸委會一廂情願
陸委會17日在立法院針對一帶一路與新南向的報告中指出，不排除在適當時機和對岸就相關議題展開協商對話，促使新南向政策和兩岸關係相輔相成。民進黨立委羅致政在質詢時，直言大陸戰略很清楚，就是在外交上孤立、經貿上邊緣台灣，陸委會稱「相輔相成」是一廂情願的期待。
陸委會17日在立法院報告「一帶一路、TPP、RECP發展現況對我國全球經貿戰略布局之影響與因應作為」，報告中的結語提到：「新南向政策與一帶一路是完全不同的模式，兩岸在區域發展上存在共同利益及不同優勢，未來不排除在適當時機，和對岸就相關議題及合作事項，展開協商和對話，促使新南向政策和兩岸關係相輔相成，創造區域合作新典範」。
民進黨立委羅致政在質詢時質疑，大陸的戰略很清楚，就是要增加台灣對中國的依賴，只要減少對其依賴，就違反大陸的戰略目標，「怎麼可能相輔相成？」他認為大陸的戰略很清楚，在外交上孤立台灣，在經貿上邊緣化台灣，想要「相輔相成」與現實脫節。
羅致政認為，陸委會稱要讓新南向和兩岸關係相輔相成的說法，過於主觀、樂觀，「你官話還是可以講，但內心不要這麼認為，這樣的作法是一廂情願的期待」。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。