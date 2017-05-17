一帶一路與新南向相輔相成？綠委批陸委會一廂情願

民進黨立委羅致政17日表示，陸委會稱希望新南向與兩岸關係相輔相成，是一廂情願。(陳君碩攝)

陸委會17日在立法院針對一帶一路與新南向的報告中指出，不排除在適當時機和對岸就相關議題展開協商對話，促使新南向政策和兩岸關係相輔相成。民進黨立委羅致政在質詢時，直言大陸戰略很清楚，就是在外交上孤立、經貿上邊緣台灣，陸委會稱「相輔相成」是一廂情願的期待。

陸委會17日在立法院報告「一帶一路、TPP、RECP發展現況對我國全球經貿戰略布局之影響與因應作為」，報告中的結語提到：「新南向政策與一帶一路是完全不同的模式，兩岸在區域發展上存在共同利益及不同優勢，未來不排除在適當時機，和對岸就相關議題及合作事項，展開協商和對話，促使新南向政策和兩岸關係相輔相成，創造區域合作新典範」。

民進黨立委羅致政在質詢時質疑，大陸的戰略很清楚，就是要增加台灣對中國的依賴，只要減少對其依賴，就違反大陸的戰略目標，「怎麼可能相輔相成？」他認為大陸的戰略很清楚，在外交上孤立台灣，在經貿上邊緣化台灣，想要「相輔相成」與現實脫節。

羅致政認為，陸委會稱要讓新南向和兩岸關係相輔相成的說法，過於主觀、樂觀，「你官話還是可以講，但內心不要這麼認為，這樣的作法是一廂情願的期待」。

(旺報)