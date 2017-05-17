金門加油站前翻車 嚇壞一堆人

金門1家加油站前方，今早發生「翻車」事故，情況一度緊張。（李金生攝）

遭撞的小客車側翻，地上溢流油漬。（李金生攝）

小客車劉姓駕駛右手輕傷，虛驚一場。（李金生攝）

警方協調吊車救援，才恢復現場交通。（李金生攝）

金門伯玉路全民加油站前方剛發生2輛車子相撞的意外事故，其中1輛翻車距離加油機僅約10公尺，警、消出動大批人車趕至，所幸2名駕駛安然無恙，虛驚一場而已。

今日上午9時04分許，1輛由山外往金城方向行駛的中型巴士，途經伯玉路（中央公路）全民加油站附近，不慎撞及前方正欲左轉進入加油站的小客車，小客車在激烈撞擊下，猛然轉了一大圈，隨即側翻在加油站的花圃旁，距離加油槍只有10公尺，嚇壞加油站員工和經過的人、車。

縣消防局據報立即出動消防車和救護車各2輛，火趕到現場救援，還好中巴的駕駛毫髮未傷，翻車的小客車劉姓駕駛也僅右手輕微破皮，2人均無大礙。

由於伯玉路是全島最主要的幹道，車禍現場又在進入城區的交通要衝，一時影響車輛往來，警方趕緊疏導車流，並找來吊車吊離車尾嚴重受損的小客車，交通很快恢復正常。

來自台灣的劉姓駕駛表示，他當時正要左轉進站加油，未料車尾遭撞翻車，確實嚇了一大跳，但只要人平安就好。

(中時)