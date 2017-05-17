NBA》恢復自主訓練 林書豪笑得很開心

經過一個月休息之後，林書豪已恢復自主訓練。(美聯社資料照)

經過一個月的休息之後，華裔NBA球星林書豪開始恢復自主訓練，他在Instagram放上了一張笑開懷照片，可見得心情頗佳。

林書豪表示，「這是我第一次展開規律性的訓練，已等不及的想要動起來，然後變得更強、更壯。」

(中時電子報)