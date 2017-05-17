菜鳥警察不菜！1小時內破案追回贓物
菜鳥警察認真找線索，一小時破案。蔡姓竊嫌闖空門，偷民宅古董字畫，大刺刺騎機車載走，屋主發現報案，畢業不到1年的菜鳥警員謝凱丞不菜，仔細過濾監視器可疑人物，1小時內循線查獲蔡嫌，追回贓物。
謝丞凱前天上午執勤時，接獲通報有嘉義市美源行的一處民宅失竊古董、字畫及藝品，他隨同資深員警到場了解，並調閱附近監視器，過濾比對可疑人車，發現有1部機車大搖大擺載著與失主所述的古董藝品疑似吻合，但嫌犯影像不明確，他逐一仔細比對過濾，確定蔡嫌涉嫌重大，循線查獲蔡嫌，並在其住處起獲贓物，1小時後破案，物歸原主。
蔡嫌供稱，當時騎車經過屋主家的大門未上鎖，看到屋用古董字畫而起了竊心，趁機被害進入屋內偷取古畫3幅、木材藝品4項及古董椅1張，打算變賣，還來不及脫手就被逮獲。
(中時)
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