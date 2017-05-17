造成C肝群聚感染 維蓮診所停業3個月

桃園市楊梅區維蓮診所疑因重覆使用針具，造成5名病患感染病毒性C型肝炎。衛福部長陳時中17日列席立法院社會福利及衛生環境委員會，會前受訪。（劉宗龍攝）

衛福部長陳時中他呼籲曾在民國105年6月10日至今年5月12日到維蓮診所者、有接受針劑注射者，要配合衛生局檢驗，如果需要就醫，衛福部和衛生局會協助 。（劉宗龍攝）

桃園市楊梅區維蓮診所疑因重覆使用針具，造成5名病患感染病毒性C型肝炎。衛福部長陳時中17日列席立法院社會福利及衛生環境委員會。（劉宗龍攝）

桃園市楊梅區維蓮診所疑似共用針頭爆發C肝集體感染，衛福部長陳時中表示，維蓮診所即日起停業3個月，護理師移送法辦，醫師及藥劑生則移送懲戒，嚴重可依醫師法吊銷執照，若有涉案不法，則移送法辦。

陳時中表示，目前確認有5名遭C肝感染者，另掌握1200位曾到維蓮診所看病打針的病患，將安排驗血篩檢，同時呼籲2016年6月10日至2017年5月12日曾到維蓮診所看病並打針的病患，儘速與桃市衛生局聯絡。

陳時中指出，其主要問題在於診所管理出現嚴重問題，其為單一事件，遭感染病患需要協助的事項，疾管署及相關單位均會幫忙。

另菸害防治制法修法大轉彎，夜店、酒吧等仍可設吸菸室，一包20元的菸捐也不課收了，外界質疑衛福部受到業者壓力，陳時中表示，未受到壓力，倒是民眾反應很多，但全案尚未最後定案。

(中時)