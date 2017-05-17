野宴燒肉店爆衛生疑慮　北市衛生局稽查有缺失

衛生局稽查發現洗碗槽下方的確有擺放洗衣粉。（台北市衛生局提供）

燒肉連鎖名店「野宴」旗艦店，遭到離職員爆料，要員工回收客人吃剩的食材、重新裝盤後再上桌，且為省錢還以洗衣粉代替洗碗精；就連肉類都未冷藏，疑似壞掉變酸都要騙客人說是特殊調味。對此，北市衛生局表示，本月初已到野宴稽查，未發現用洗衣粉洗碗，但仍有部分衛生缺失將依法開罰。

根據《壹週刊》報導，野宴假日廚房洗滌一切餐具都用洗衣粉，且廚房所有餐具未蓋、暴露在外；甚至客人吃不完的餐點視完整度回收再出給別的客人。而假日生意好，所有食材暴露在廚房食材吧台區一整天，至少10小時。餐具回收與洗好的都隨意擺放，甚至洗滌水都已變黑了，但要節省物料成本，整天未都未更換，更有用不完的食材例如肉燥等，連續反覆加熱數天給客人吃一事。

台北市衛生局食品藥物管理處長王明理表示，因接獲媒體反映，本月2日已派員稽查，現場設有洗碗機，並使用洗碗機清潔劑清洗餐具。洗碗機下方地面有擺放洗衣粉，但未發現有使用洗衣粉清洗餐具情形，據業者表示，洗衣粉為清洗地板。至於員工爆料客人吃不完的餐點，將視完整度回收再出給別的客人，或是將用不完的食材，連續反覆加熱給客人吃一事，因於現場都未發現，將於本周五約談業者釐清事實。

王明理指出，另查食品衛生部分，發現有餐具、製冰機、冷藏沙拉吧台的風扇不潔，且冷凍櫃物品擺放凌亂、冷凍櫃蜂巢板下油汙不潔、冰箱食材未覆蓋及堆疊等，而員工也未提供體檢表等衛生缺失，現已開立限期改善通知單，衛生局將再複查，若衛生缺失仍未改善，將依《食品安全衛生管理法》開罰6萬元到2億元罰鍰。

(中時)