豬哥亮退回200萬片酬 連楊登魁都愣住

豬哥亮過去心裡只有賭博跟討錢，復出後卻180度轉變，讓恩人楊登魁都驚訝。(中時資料照片)

「秀場天王」豬哥亮辭世，讓人悲痛，不捨一代傳奇就此終結，回想過去，豬哥亮因好賭欠鉅額賭債，粗估高達5、6億，他也為此兩度跑路，被外界戲稱為「出國深造」，也給不少合作過的藝人、導演留下自私自利、唯利是圖的印象，然他2009年復出，罕見做出的一個舉動，讓他的恩人兼影視大亨楊登魁也不禁嘆息「真的變了」。

據《鏡周刊》報導，豬哥亮復出時身上扛著驚天債務，是楊登魁出面協調，還把他欠自己的1.2億債務打折，豬哥亮之後才能順利工作還錢，天王之後接演楊登魁投資的電影《大尾鱸鰻》，照理說在債務未還清之前，應該拿不到片酬，也沒立場談價錢，然楊登魁念在他得養家活口，竟按照行情給了豬哥亮頗高的酬勞。

大導豬延平透露，當時他拿片酬過去給豬哥亮，豬哥亮竟當場退回200萬，並請朱延平轉告楊老闆：「他是我的恩人，我拿恩人片酬一定要比別人少」，當朱延平如實轉達後，楊登魁沉默了半天，嘆氣說：「豬仔(台語)真的變了」，想當年豬哥亮瘋大家樂簽賭，眼裡、腦裡只有數字，他曾主演過《天下一大樂》，對合作對象總是想著多要錢、再借更多錢，根本不可能有退錢這種事。

沒想到復出後，豬哥亮整個心態都變了，過去對工作都只是「交行貨」靠搞笑本錢完工，心思都放在賭博上，但復出後不但對人和工作都用心，還會研讀劇本，揣摩角色，也懂得體諒一起合作的夥伴，跟年輕時大不相同，楊登魁也覺得豬哥亮這次真的「悔改」，變得有情有義，可惜傳奇終究得落幕，朱延平想告訴豬哥亮：「心中永遠的傳奇，一路好走」。

(中時電子報)