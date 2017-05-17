豬哥亮退回200萬片酬 連楊登魁都愣住
「秀場天王」豬哥亮辭世，讓人悲痛，不捨一代傳奇就此終結，回想過去，豬哥亮因好賭欠鉅額賭債，粗估高達5、6億，他也為此兩度跑路，被外界戲稱為「出國深造」，也給不少合作過的藝人、導演留下自私自利、唯利是圖的印象，然他2009年復出，罕見做出的一個舉動，讓他的恩人兼影視大亨楊登魁也不禁嘆息「真的變了」。
據《鏡周刊》報導，豬哥亮復出時身上扛著驚天債務，是楊登魁出面協調，還把他欠自己的1.2億債務打折，豬哥亮之後才能順利工作還錢，天王之後接演楊登魁投資的電影《大尾鱸鰻》，照理說在債務未還清之前，應該拿不到片酬，也沒立場談價錢，然楊登魁念在他得養家活口，竟按照行情給了豬哥亮頗高的酬勞。
大導豬延平透露，當時他拿片酬過去給豬哥亮，豬哥亮竟當場退回200萬，並請朱延平轉告楊老闆：「他是我的恩人，我拿恩人片酬一定要比別人少」，當朱延平如實轉達後，楊登魁沉默了半天，嘆氣說：「豬仔(台語)真的變了」，想當年豬哥亮瘋大家樂簽賭，眼裡、腦裡只有數字，他曾主演過《天下一大樂》，對合作對象總是想著多要錢、再借更多錢，根本不可能有退錢這種事。
沒想到復出後，豬哥亮整個心態都變了，過去對工作都只是「交行貨」靠搞笑本錢完工，心思都放在賭博上，但復出後不但對人和工作都用心，還會研讀劇本，揣摩角色，也懂得體諒一起合作的夥伴，跟年輕時大不相同，楊登魁也覺得豬哥亮這次真的「悔改」，變得有情有義，可惜傳奇終究得落幕，朱延平想告訴豬哥亮：「心中永遠的傳奇，一路好走」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。