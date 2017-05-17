中市iBike夯！使用人次破千萬創新高

中時
／台中報導
中市iBike夯！使用人次破千萬創新高
台中市設iBike近目年來，累計至總租借次數突破1000萬次。（盧金足攝）
中市iBike夯！使用人次破千萬創新高
台中市iBike2014年起經市議會同意採分年編列方式，逐年依據實際需求編列預算支應，但今年度經費仍尚未完成審議。（盧金足攝）
中市iBike夯！使用人次破千萬創新高
台中市邁向設300個iBike租賃站、建置600公里自行車道、9000輛自行車目標。（盧金足攝）

你騎過iBike了嗎？台中市府從2014年7月推動iBike上路，至今租賃站已建置213處，累計至總租借次數突破1000萬次，每天平均2萬人次使用，未來朝達成300個iBike租賃站、建置600公里自行車道、9000輛自行車目標。

市府交通局長王義川表示，未來將持續向外延伸布點，提升市區設站密集度，加強iBike與其他大眾運輸工具的串聯，持續發展零耗能、零污染的公共自行車iBike，作為大眾運輸的「最後一哩路」交通工具。

台中iBike站點很熱門，因各區紛紛爭取設置，市府還舉行i-Voting網路票選，目前多設於各區機關、學校、公園、綠園道及大眾運輸轉運點，範圍已由台中火車站至新市政中心軸線，向外規畫延伸至北屯區、西屯區、潭子區、豐原區、清水區、烏日區與太平區等。

此外，並從大里區延伸串聯至霧峰區，例如大明兒童公園站、中興大學興大附中站、大里區公所站、大里圖書館站、大里運動公園站、青年公園站延伸至霧峰農工站、霧峰區公所站與立法院中部辦公室站等。

王義川強調，市府推動iBike，自2014年4月起分7年逐年編列預算，委託微笑單車股份有限公司提供租賃服務，至今已邁入第4年，建置213處租賃站，提供6360輛iBike，累計到目前租借已達1000萬人次，相當受到民眾歡迎。

未來iBike除持續向外延伸布點，市區設站密集度也會持續提升，加強串聯、提升方便性，鼓勵更多民眾使用這項兼顧便利、環保與健康的服務。

王義川說，台中市iBike系統建置，自2014年起經市議會同意採分年編列方式，逐年依據實際需求編列預算支應，但今年度經費仍尚未完成審議，整體計畫若因此停擺，對民眾權益影響甚鉅。

「期盼議會支持，讓便民服務不中斷！」市府盼讓路網繼續擴增，盡速達成300個iBike租賃站、建置600公里自行車道、9000輛自行車的目標。

(中時)

關鍵字：iBike租賃自行車台中大里
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