網路正義？白狼手下FB粉絲團引關注

臉書粉絲團「黑色豪門企業」的頁面風格相當有「艋舺」味。(圖/facebook帳號:@tod3028.monarch)

上個月的才女作家林奕含自殺事件引發關注，臉書（Facebook）紛絲團「黑色豪門企業」也因發動肉搜傳聞中的誘姦狼師而聲名大噪。據聞，該網路社團有黑社會背景，而且還與竹聯幫大老「白狼」張安樂扯上一點關係，打著網路正義的旗幟作風鮮明！

《壹週刊》本期揭露了「黑色豪門企業」的神祕背景，透過訪問版主「狐少」，得知這個社團爆紅的原因，令人乍舌。

狐少年約30歲，是外表斯文白淨的男青年，他自稱是「白狼」張安樂的直屬手下，現任「安樂之友會」執行長。他明白表示，當初之所以取名「黑色豪門企業」，就是比喻黑社會的意思。原本只是想運用FB平台交流一些「社會事」，沒想到卻成為了直逼「爆料公社」的社團。

狐少說，現在社團粉絲人數已達23萬，每天光是爆料帖就有上百封，但自己一定親自過濾，另外也找來幾個管理員協助分類管理，像陣頭資訊室就由專管人貼出各大廟會時間。今年的大甲媽祖回鑾在彰化發生糾紛，就被該社團第一時間直播。

憶起創社過程，狐少表示，早於2003年就在「奇摩家族」創過類似社團，當時未成年的他還因此吃上涉嫌組織犯罪的官司；後來，網路家族與部落格沒落，直到2010年才隨FB流行而創立「黑色豪門企業」。他強調，現在只希望藉助網路勸人為善，社團明文規定：禁止在團內拉人進入幫會。

狐少感嘆說，現在粉絲團常常因貼文遭當事人抗議，甚至有人揚言提告，而且為怕樹大招風，以前常辦的網聚也都停了。為了粉絲團長久營運的考量，未來將持續走「正派經營」路線，也考慮收費委託直播，內容包括公司行號開幕或求婚活動等等。

(中時電子報)