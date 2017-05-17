史派塞真要掰了？ 美女主持人：正和白宮洽談擔任發言人

蓋佛爾在川普當選時曾一度被考慮為白宮發言人。(圖/Instagram@Kimberly Guilfoyle)

美國總統川普想要換掉白宮發言人史派塞的傳言近來甚囂塵上，而被不少報導指為是最佳接班人選的福斯新聞台美女主持人蓋佛爾(Kimberly Guilfoyle)昨天表示，正在和川普的團隊討論關於擔任白宮發言人，也稱川普團隊裡「很多人」提出這個提議。此話一出，讓外界猜測史派塞真的離下台的日子不遠了。

據《聖荷西信使新聞報》（San Jose Mercury News）報導，前舊金山市長夫人和現任福斯新聞台主持人蓋佛爾，周一晚間接受該報採訪時，針對川普團隊正大規模更換並尋找新的新聞團隊，包括白宮發言人一職的報導表示，自己正在和川普團隊討論擔任白宮發言人，而這個提議被川普團隊中很多人提起，而雙方近期很頻繁的接觸討論，但不願透漏的更詳細。

現任福斯新聞台主持人蓋佛爾。(圖/美聯社)

蓋佛爾也表示：「我是一個愛國者，是我的榮幸可以為國家服務，我覺得這是一個很棒又具挑戰性的工作，是需要一個很有堅決、專注的人來擔任，也必須是個很好的溝通者，並掌握大量的知識，才能擔任這個職務」，而她也說現任的白宮發言人史派塞，在一個很艱難的職位中，也稱讚他是一個「愛國者」，致力獻身於公共事務。

現年48歲的蓋佛爾曾在舊金山和洛杉磯擔任檢察官，也是曾是舊金山市長夫人，她和她的前夫前舊金山市長紐森(Gavin Newsom)有過短暫4年的婚姻，而她現在則是在福斯新聞台(Fox News)擔任《The Five》節目的共同主持人。

蓋佛爾和前夫紐森(右)，兩人於2001年結婚，只有短暫4年的婚姻，期間紐森選上成為舊金山市長。(圖/美聯社)

外型亮麗、身材姣好的蓋佛爾，以美女主持人的形象現身觀眾面前，她也表示自己熱愛在電視台的工作，但能為國家服務是他的榮幸。(圖/Instagram@Kimberly Guilfoyle)

外型亮麗、身材姣好以美女主持人形象現身螢幕的蓋佛爾，過去離白宮發言人一職也僅有一步之遙，共和黨全國委員會(Republican National Committee)的發言人就表示，在川普上任前的政權轉移小組，就曾考慮找她擔任白宮發言人，但是這份職務最後還是由史派塞所拿下。

儘管過去蓋佛爾沒能在白宮新聞室裡為川普辯護，但她仍在新聞台的攝影棚裡擔任川普忠實捍衛者，在上周川普因開除了FBI局長柯米，而備受外界撻伐時，蓋佛爾在節目上表示，川普此舉很大膽、果決，是一個很棒的領導人會做出的決定，還稱那一天是「歷史性的一天」。

(中時電子報)