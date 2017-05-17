走過阿帕契、離婚風波！勞乃成現職是…

陸軍航空特戰指揮部601旅前中校副隊長勞乃成。（本報系資料照）

電影《侏羅紀公園》名言，「生命會找到出路」，人也不例外！2016年3月，當時任職陸軍航空特戰指揮部601旅中校副隊長勞乃成的妻子邱雅靖帶女星李蒨蓉等人組成「阿帕契貴婦參訪團」搭車進陸軍601旅參訪。事後引發不少爭議。勞乃成遭懲處休職，其間也與妻子離婚。然據最新消息指出，勞乃成已找到新職業，目前擔任東南亞團導遊。

2015年3月29日，勞乃成妻子邱雅靖以「免費體驗美國大兵之旅」名義，招攬李蒨蓉等人組成阿帕契貴婦參訪團，一行28人搭車進陸軍601旅參訪。當時李蒨蓉更在臉書打卡，並發表在阿帕契直升機前敬禮叉腰及登上機艙的照片，引發外界議論紛紛，李蒨蓉更被網友封為「阿帕契女王」。

喧騰一時的阿帕契貴婦參訪團案，2015年10月間，經公務員懲戒委員會審議後，認定違失情節重大，決議將阿帕契直升機種子教官勞乃休職2年。在勞乃成休職其間，也傳出他和三二行館千金妻子邱雅靖離婚，而邱離婚後也火速閃嫁「青梅竹馬」牙醫師。

勞乃成「休職」其間，等同軍職「停役」，休職這兩年期間，勞乃成不能支領薪俸、不得在其他機關任職、不得享公務員相關權益。然經過休職、離婚風波後，據《聯合報》報導，勞乃成已找到「導遊」工作，目前專責帶東南亞的團。

據曾給勞乃成帶過團的民眾指出，勞導遊不僅盡責、幹練、俐落，對客人也相當親切，在客人群評價頗高。雖曾因阿帕契事件成為鎂光燈焦點，然勞乃成帶團時也不會主動提及軍中事物，據民眾透露，他似乎無意再返回軍中任職。

至於女星李蒨蓉也因阿帕契事件，演藝工作難免造成影響！日前媒體也爆出，李蒨蓉丈夫以公司公款支付房貸、水電費、小孩註冊費和外勞薪水。一場阿帕契風波，也改變了許多人的人生。

(中時電子報)