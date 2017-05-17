國道10號一貨車起火 幸無人受傷

消防人員前往搶救，火勢於半小時後撲滅。(林雅惠翻攝)

高市大社區國道10號西向9.8公里處，今天凌晨5時28分有民眾報案有一貨車起火，消防局出動4車12人前往搶救，現場係23頓載有香菇等物品之貨車，後兩側輪胎起火，延燒部分貨物，火勢於5時43分控制，6時11分完全撲滅，沒有人員受傷受困，起火原因刻正調查中。

(中時)