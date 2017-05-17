NBA》被警察無視 他差點錯過西區決賽第二戰
勇士代總教練麥克布朗差點就錯過17日的西區決賽第二戰，因為他被警察攔下，即便告知身分後，警察依舊無視，不但讓他當場非常難堪，而且還被馬刺老帥帕波維奇嘲笑。
麥克布朗17日開著車要趕赴球場帶領球隊迎戰馬刺，但在途中碰到馬刺的球隊大車，警察進行交管而將麥克布朗攔下來，然而麥克布朗卻沒有將車停下來，反而還往前開，因此大批警察圍了上來，再用「大聲公」強烈要求麥克布朗將車停下來，此時麥克布朗向警察高喊我是勇士助理教練，但給他的回應是「關我啥事」。
警察的強悍態度確實嚇到了麥克布朗，他只能趕緊將車停在路邊，這一耽擱讓麥克布朗差點感不上比賽。
但讓麥克布朗更糗的是，他接到了帕波維奇的電話，開頭就是聽到帕波維奇說，「我剛才看到有人被警察攔下，而且差點被逮捕，原來那個人就是你啊！笑死我了。」
賽前帕波維奇接受訪問還得理不饒人的猛虧麥克布朗，「我想應該有人教他碰到警察的時候就要把車停下來才行。」
(中時電子報)
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