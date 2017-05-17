驚！婦人膀胱積4千c.c.尿液 竟是這病惹禍

醫師提醒，帶狀疱疹病毒會侵犯神經，患者應及早治療。（曾興隆提供）

胸前是帶狀疱疹好發位置之一。（曾興隆提供）

一名皮膚出紅疹的婦人，因症狀長達一周未癒而就醫，確診帶狀疱疹，但醫師意外發現婦人腹部腫脹，一問之下竟然「快2天沒尿尿」，趕緊進行導尿並導出4000c.c.的尿液。醫師指出，帶狀疱疹會破壞神經，若長在屁股或外陰部，易併發大小便失禁、沒有如廁感，提醒發現出疹子，或沒疹子也莫名疼痛，應及早就醫治療。

收治該病例的書田診所副院長曾興隆表示，帶狀疱疹是透過飛沫或直接傳染，和水痘屬於同種病毒，有些人感染時沒發病，但病毒會長期潛伏在神經節內，待身體免疫力下降時，病毒便會活化、增殖而形成帶狀疱疹。

帶狀疱疹可能出現在任何部位，當中以胸、頸部、腰部、臉部眼周為大宗；曾興隆說，感染初期、皮膚尚未出疹子前，可能會產生不同於拉傷，而是一陣一陣、非持續性的疼痛，「主因是病毒侵犯到神經」，待紅疹出現，將會漸漸形成一群水泡，並沿著身體單側神經節而分布。

上述的婦人因為下陰部長帶狀疱疹而產生極度不適，卻也因為痛覺轉移注意力，以及長時間躺在床上、腹部較無壓迫感，導致數天未小便而不自知。曾興隆說，帶狀疱疹病毒會侵犯神經，若長在屁股或外陰部，會讓患者沒有如廁感、或是大小便失禁；他進一步提醒，若長在眼部周邊而未及時治療，恐造成角膜發炎、結疤，造成失明。

只要身體抵抗力好，就算遭病毒感染，也不一定會發病，故在預防方面，勢必要注意飲食均衡、充足睡眠不熬夜、運動；曾興隆說，一旦發病，現也有口服抗病毒藥物，會依疾病部位、嚴重程度來決定是否健保給付，「期間要避免水泡破裂，以防引起細菌感染」。

(中時)