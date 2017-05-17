派助理赴孫文辦公室觀察？黃國書駁斥
針對今日旺報之「立委派助理擅闖辦公室拍照 孫文學校將提告」報導中所稱「立委黃國書聲稱派遣助理前往孫文辦公室觀察」等內容，民進黨立委黃國書今天澄清，他從未派遣過助理前往孫文學校觀察，而在當日質詢中亦無提及助理闖入等情事。
至於報導中所述關於孫文學校揚言要去對發現問題的台大同學提告的做法，黃國書表示「深不以為然。」
黃國書說，政治不進入校園是國人的共識，孫文學校在台大掛牌的象徵意義為何社會也自有公評，在此也呼籲張亞中教授與其他國民黨的朋友應自我節制，莫再讓孫文之名蒙羞。
(中時)
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