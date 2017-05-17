阿嬤醉倒在家 小女童外出求助卻迷路
饒姓婦人日前帶7歲孫女參加喜宴，返家後因不勝酒力於家中一直嘔吐並倒臥客廳沙發，家住山區的孫女郭小妹很擔心，但不知道怎麼使用阿嬤的手機，家中當時又無其他親人，於是小女孩決定隻身下山請求救援，卻因迷路只能在大街上彷徨無助，幸好民眾報警才讓郭小妹妹順利返家。
警方說，當天天色昏暗，6歲的郭小妹妹怕途中會遇流浪狗攻擊，所以手持鐵鎚防身，但出門不久後，她卻找不到回家的路，迷失在山中，路人見郭小妹拿著鐵鎚在路上彷徨無助，立刻報警處理
土城分局清水所警員林凱琳、林志遠到場處理，發現6歲的郭小妹妹無法表示自己家人的聯絡方式與地址，在警方耐心詢問下，徒步陪同她尋著來時的記憶，終於找到回家的路。
警方表示，夜晚的石門路罕見人跡，小女孩勇氣十足，警方到達外婆家中後，見其外婆躺臥沙發，旁邊還有一堆嘔吐物，員警將她喚醒後，外婆表示身體無恙，但精神仍然恍惚，警方將外婆安頓好後，發現郭小妹晚餐沒有吃飽飢腸轆轆，遂將其帶回所內，請他吃點心，並聯繫郭小妹的媽媽前來領回。
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(中時)
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