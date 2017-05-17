威廉王子貼辣妹狂歡被抓包 爆夫妻婚姻告急諮商中

威廉王子被拍到開趴還貼辣妹熱舞，惹毛老婆，爆婚姻告急，正接受諮商調解。(達志影像)

威廉王子與凱特王妃堪稱英國皇室「模範夫妻」，積極出訪外交的他們曝光率極高，在鏡頭前總展現鶼鰈情深的美好畫面，夫妻倆至今結縭6年，育有3歲的喬治小王子與1歲的夏綠蒂小公主，一家四口看似安好，沒想到如今卻爆出婚姻危機，嚴重到要接受諮商挽救感情。

據《Radar》報導，威廉與喬治王子兄弟檔，過去呈現陽光、愛玩的形象，然大哥威廉結婚後，一轉身成了「國民老公」、「國民爸爸」，形象非常正向，沒想到爆出他今年3月跟哥兒們到瑞士度假，竟被拍到開趴還貼著辣妹熱舞，嚴重破壞形象，還惹毛老婆。

據悉，雖然夫妻倆事後仍照常出訪，在人前仍舊平和安好，然消息人士卻說，實際上凱特王妃根本沒辦法原諒老公，更傳出威廉王子知錯，積極想挽回太座的心，只能同意接受婚姻諮商，皇室童話婚姻告急。

(中時電子報)