NBA》退休後轉戰職業高壇 萌神：確實考慮過
眾所周知勇士頭號球星史提芬柯瑞在閒暇之餘最喜歡的運動就是打高爾夫，根據《聖荷西水星報》指出，柯瑞透露有意在退休後轉戰高球領域，展現出才華洋溢的另一面。」
其實很多NBA球星都會在休息的空檔打高爾夫，其中最有名的莫過於「籃球之神」喬丹、「惡漢」巴克利、「俠客」歐尼爾，以及現役的快艇保羅等人，甚至他們都還會特製屬於自己的球桿、球袋。
退役後真的想要轉換領域的NBA球星則有喬丹短暫打過美國職棒大聯盟(MLB)，麥格瑞迪也在業餘棒壇待過，至於轉戰職業高球(PGA)就不曾有過了。
史提芬柯瑞表示，「我確實曾考慮過，因為我太喜歡打高爾夫了，退役後肯定會持續從事這項運動，但我目前才29歲，正值巔峰時刻，退休的時間恐怕會在10年之後，誰知道到時候會有什麼變化。」
(中時電子報)
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