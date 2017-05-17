拚觀光！搭遊艇玩淡水！淡二漁港遊艇專用碼頭啟用
搭遊艇來淡水玩！全國首例由市府推動輔導漁會與民間遊艇業者共同合作開發的淡二漁港遊艇專用碼頭今日（5月17日）啟用。新北市農業局結合遊艇產業需求，輔導淡水區漁會與民間遊艇業者於淡水第二漁港建置遊艇專用碼頭，同時串聯鄰近遊艇港，宣告開放新北6處漁港碼頭供遊艇及娛樂漁船停泊，帶動北台灣海旅新動線，達成漁港多元利用、活化在地漁村。
淡水第二漁港為全國著名觀光休閒漁港，鄰近都會，基礎設施完善，環境優美且交通便捷，此外鄰近的三芝、八里區更是本市主要遊艇製造及維修所在地，使得該港具備發展海洋遊憩良好條件，故選擇淡水第二漁港設置遊艇專用碼頭作為漁港多元轉型示範港。
為推動海洋遊憩產業串連，除上開遊艇專用碼頭外，新北亦規劃開放其他兼具觀光發展潛力的三芝後厝、石門富基、金山草里與水尾、萬里及瑞芳水湳洞等6處漁港，提供碼頭作為遊艇停泊使用，以串聯基隆八斗子遊艇專區、貢寮龍洞遊艇港及宜蘭烏石遊艇專區等港，成為北台灣新興海洋遊樂動線。
農業局長李玟表示，希望藉本次遊艇專用碼頭啟用，作為漁港轉型標竿，預期除帶動海洋遊憩產業發展，亦將結合交通運輸、餐廳住宿及商店街等異業聯盟，預計每年可創造之經濟產值規模達1億2,000萬元，並釋出200個以上之工作機會提供漁民轉業需求，將達成漁港多元化經營與漁村活絡目標，推動新北海洋觀光產業鏈。
(中時電子報)
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