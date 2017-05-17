MLB》「歧視說」遭席林質疑 亞當瓊斯：他想刷存在感

遭席林質疑波士頓有歧視，瓊斯(圖)認為他只是在刷存在感。(美聯社資料照)

金鶯外野手亞當瓊斯(Adam Jones)先前作客紅襪芬威球場時，自爆遭球迷以歧視非裔美國人的不雅字眼辱罵，不過前紅襪球星席林(Curt Schilling)卻認為一切只是瓊斯捏造的謊言，美媒17日報導，瓊斯仍堅持立場，認為席林沒經歷過他所經歷的一切，現在的發言，僅不過是想刷存在感的作為。

瓊斯在本月1日時，自爆在芬威球場比賽時遭歧視辱罵，隨後紅襪球團回應致歉，並對幾名球迷祭出不得進場處分。儘管瓊斯勇於面對歧視，讓他隔天比賽時獲得不少掌聲，但卻有人持反對立場，席林就是其中一員，他質疑瓊斯所說的一切，沒有證據能證明，顯然是在捏造事實。

「席林不是非裔美國人，也從未在波士頓守過外野！」對席林的批評，瓊斯不以為意，認為身為白人的席林，沒經歷他所經歷的一切，現在這麼做只是想刷存在感，「有人會想打電話給他，得到他的說法，他能靠這樣去留住那些人，但我不怕有反對意見，因為一切都是事實，那都是我親眼所見。」

面對瓊斯的回應，席林則很快做出反擊，表示瓊斯若仍想堅守自己的謊言，那他也無所謂，「沒人會否定種族歧視的存在，但當有像瓊斯這樣捏造謊言的人出現，卻有人認同他的謊言，無疑會助長這因杜撰引起的種族歧視。」同時他也頗不滿的說，有些時候，只有非裔美國人能說自己被歧視，白人卻總淪為歧視的一方。

(中時電子報)