MLB》「歧視說」遭席林質疑 亞當瓊斯：他想刷存在感
金鶯外野手亞當瓊斯(Adam Jones)先前作客紅襪芬威球場時，自爆遭球迷以歧視非裔美國人的不雅字眼辱罵，不過前紅襪球星席林(Curt Schilling)卻認為一切只是瓊斯捏造的謊言，美媒17日報導，瓊斯仍堅持立場，認為席林沒經歷過他所經歷的一切，現在的發言，僅不過是想刷存在感的作為。
瓊斯在本月1日時，自爆在芬威球場比賽時遭歧視辱罵，隨後紅襪球團回應致歉，並對幾名球迷祭出不得進場處分。儘管瓊斯勇於面對歧視，讓他隔天比賽時獲得不少掌聲，但卻有人持反對立場，席林就是其中一員，他質疑瓊斯所說的一切，沒有證據能證明，顯然是在捏造事實。
「席林不是非裔美國人，也從未在波士頓守過外野！」對席林的批評，瓊斯不以為意，認為身為白人的席林，沒經歷他所經歷的一切，現在這麼做只是想刷存在感，「有人會想打電話給他，得到他的說法，他能靠這樣去留住那些人，但我不怕有反對意見，因為一切都是事實，那都是我親眼所見。」
面對瓊斯的回應，席林則很快做出反擊，表示瓊斯若仍想堅守自己的謊言，那他也無所謂，「沒人會否定種族歧視的存在，但當有像瓊斯這樣捏造謊言的人出現，卻有人認同他的謊言，無疑會助長這因杜撰引起的種族歧視。」同時他也頗不滿的說，有些時候，只有非裔美國人能說自己被歧視，白人卻總淪為歧視的一方。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。