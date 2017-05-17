入圍金曲沒感想？ 林宥嘉曝「謹慎態度連自己都嫌棄」

林宥嘉再度入圍金曲獎，外界看好得獎呼聲高 。(圖/本報系資料照)

第28屆金曲獎昨天公布入圍名單，林宥嘉再次入圍金曲獎，準備在七名佼佼者中力拚歌王寶座，不過昨天被問及入圍感想時，他僅簡單帶過沒多說什麼，事後表示不是沒有想法，而是手上的工作還未完成，當下無法好好整理思緒與粉絲分享喜悅。

林宥嘉臉書全文。(圖/林宥嘉臉書)

林宥嘉表示從錄音室工作出來，居然已經天亮了，讓他有些懊悔不能多爭取時間陪伴親愛的家人，也常為了將工作做到盡善盡美，謹慎的態度有時連自己都想嫌棄，而當被問及入圍感想時，僅淡淡回應「一時不知道要說什麼，謝謝評審」，其實不是沒有想法，而是手上的歌還沒作完，無法好好的把心裡複雜思緒整理成大家聽得懂的話，一直到今早八點多時錄完歌曲，才調整好心情跟支持他的粉絲道謝。

林宥嘉透露雖然已筋疲力盡，還是要用僅存的力氣說聲謝謝，對於能出席金曲盛會，每次機會都讓他格外珍惜，就如同每次能有機會去做一首歌，那樣的珍惜，此外也要對一路力挺到底的同事家人以及歌迷說，「入圍我當然很開心、特別是看到你們因為我入圍而開心的樣子，是最快樂的時候」，對此粉絲也留言打氣，「金曲最佳男歌手非你莫屬」。

(中時電子報)