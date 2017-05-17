防性侵及性騷 中市要求補習班24小時內主動通報

防範補習班性侵及性騷擾案件，教育局長彭富源說，中市府首創要求補習班24小時內主動通報！（陳世宗攝）

作家林奕含自縊事件引發國人高度關注，市議員今日於市議會群起質詢，關心台中市政府防範補習班狼師的後續作為。教育局長彭富源指出，除落實補習班「實名制」，市府已建立三層嚴密防護機制，率先全國要求補習班一旦發生性侵或性騷擾案件，必須主動在24小時內通報市府，若查證屬實未通報，將公布補習班與教師職員名字，加強保護學生學習權益與人身安全。

台中市議會今日進行教育文化業務質詢，市議員陳淑華、張芬郁、江肇國、鄭功進等人皆關心市府防範補習班「狼師」機制，盼教育局加強補習班教師職員管理，落實「實名制」，建立完善的通報機制。

教育局長彭富源說，實名制只能解決部分問題，最重要的是補習班一定要主動在24小時內通報，市府已率全國之先，訂定嚴格且完善的補習班通報機制，要求補習班一旦發生性侵或性騷擾案件，24小時內必須主動通報，若查證屬實補習班未通報，將公布補習班與教師職員名字，督促全市各大補習班落實通報機制。

市府也建立三層嚴密防護機制，包括第一，補習班業者申請設立或教職員異動，均須以真實姓名報送身分資料給該局，檢核教職員「良民證」及近3個月「警察刑事紀錄證明」，並透過「全國不適任教育人員查詢系統」再次查核確認無不適任情事。

第二，市府自去年起已加強補習班聯合稽查，每周稽查6到10次，去年全國稽查次數最多，達到626家次，嚴格防制補習班不法情事漏洞；第三，建立補習班完善通報機制，補習班一旦發生性侵或性騷擾案件，學生、家長舉報後，補習班須於24小時內依規通報教育局，由教育局列管、協查，若查證屬實，台中市將通報全國各縣市。

教育局強調，市府正緊密進行全市短期補習班教職員名冊查核作業，已即刻要求全市補習班須於5月23日前報送教職員名冊進行檢核，運用「台中市短期補習班資訊管理系統」網站，登錄及更新教職員名冊，報送全體教職員名冊，以利教育局查核，若逾期未填報者，將優先排入稽查。

彭富源強調，市府將增派查核人力，開始清查上傳並比對教職員工名冊，另外請補習班自主在一個月內，以實名制完成廣告看板等文宣物品修正印製，一個月後，未完成實名制的補習班，將再進行聯合稽查，督促全市補習班加以落實。

對於市議員張芬郁建議市府率全國之先，訂定相關自治條例。對此，市府支持議員想法，將進行相關研議，但目前市府已有相關法令規定，補習班若未依規落實通報，將依法處以6000元到3萬元罰緩。

彭富源說，市府將持續加強稽查、積極管理，補習班若未依上述規定辦理者，依「台中市短期補習班管理規則」第51條規定，視情節將處理糾正、限期整頓改善、停止招生等處分，如不改善，最重可撤銷立案。

(中時)