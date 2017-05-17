高中生自製動畫、桌遊 關心社會議題

動畫「命運輪盤」以社會自殺事件頻傳為發想，透過影像呼籲觀眾珍惜生命、關懷朋友。（譚宇哲攝）

遊戲「環環相扣」以大富翁概念設計出寶島環保行地圖，讓玩家一邊玩桌遊，一邊透過遊戲提示和指令，認識環保觀念。（譚宇哲攝）

新北市東海高中動畫科學生16日於校園舉辦成果展，結合社會議題展出17組遊戲與動畫作品，如動畫「命運輪盤」以社會自殺事件頻傳為發想，透過影像呼籲觀眾珍惜生命、關懷朋友，遊戲「環環相扣」則以大富翁概念設計寶島環保行，讓玩家一邊玩桌遊，一邊認識環保觀念，展現學生趣味創意。

東海高中動畫科成果展今年以「Live is fascinating experience」4個單字，縮寫成「LIFE」為主題，意指生活創意俯拾即是，隨處都是創作元素，讓學生將環境保護、生命教育、健康等議題，藉由遊戲、動畫作品呈現。

動畫作品「命運輪盤」描繪中年失意男子由灰暗心境出發，看透命運輪盤的安排後，一路轉念至光明正向的過程，今年於全國高級中等學校藝術群專題暨創意製作競賽中獲得佳作。

「命運輪盤」創作學生鄭閔中、林進德、柯良鎧從去年7月開始著手設計，鄭閔中說，社會新聞中自殺案件頻傳，希望藉由動畫探討自殺議題，喚起更多人對生命重視，也多關心身邊的人。

另一組遊戲作品「環環相扣」以大富翁概念設計出寶島環保行地圖，讓玩家一邊玩桌遊，一邊透過遊戲提示和指令，認識環保觀念，同樣入圍全國高級中等學校藝術群專題暨創意製作競賽。

動畫科指導老師王維光說，今年成果展作品共有17組，遊戲10組、動畫7組，學生善用所學和創意，製作出結合社會議題的作品，趣味性和深度兼具，展期從即日起到5月24日止，歡迎有興趣的民眾前往觀賞。

(中時)