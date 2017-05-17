勒索病毒，國安局：政府單位僅一例

立委蔡適應在17日立法院外交及國防委員會詢問國安局副局長周美伍，勒索病毒「想哭」（WannaCry）肆虐，有哪些部會受災？（姚志平攝）

國安局副局長周美伍答詢。（姚志平攝）

針對立委蔡適應詢問勒索病毒「想哭」（WannaCry）肆虐，有哪些部會受災？國安局副局長周美伍表示，目前唯一受影響的政府單位是勞動部所屬的台中就業服務站的1部電腦，被攻擊是因為不在政院防護機制聯網內，但很快就修復，至於民間單位，有13所學校、68台電腦受影響，台灣電力公司則有116部，根據統計本次約有185台電腦受到影響。

(中時)