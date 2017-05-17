變裝皇后「潘蒂事件」，改寫愛爾蘭同運歷史

愛爾蘭變裝皇后潘蒂，以誇張的舞台造型彰顯女性的力量。（城市遊牧影展提供）

「對某些人來說，我像個卡通化的大個子女人，難以想像我從何而來。」舞台上妖嬈豔麗的變裝皇后「潘蒂」，濃妝、假髮和滿身亮片的洋裝底下，真實身份是長期為愛爾蘭同志社群爭取權益的鬥士羅瑞·歐尼爾。紀錄片《愛爾蘭出格皇后》跟著潘蒂的腳步，紀錄2014年震撼當地社會的「潘蒂事件」以及同志平權的歷史，將在城市遊牧影展放映。

今（17）日是「國際不再恐同日」，大法官也將於24日公布同性婚姻平權釋憲案結果，台灣有機會實現婚姻平權。但即使同性戀早已從精神疾病除名，也被證實與愛滋病傳染無關，「恐同」現象仍然普遍存在於社會。2014年，愛爾蘭變裝皇后潘蒂在電視節目指控多位媒體人「恐同」，節目卻隨即被下架重新剪輯，電視台甚至對受到指控的媒體人道歉賠償，引發社會爭議，被稱為「潘蒂事件」（Pantigate）。

「這些從來沒經歷過『恐同』的異性戀，卻紛紛來教訓我那不是恐同！說我不該覺得被壓迫！」潘蒂描述恐同者對同志造成的無形壓力，「我站在路邊，有陌生人開車經過，向我丟了一盒鮮奶，大喊『死同性戀』。雖然只是鮮奶盒，傷不到我，但讓我心生恐懼的是，到底是我身上的什麼洩露了我的同志身份？下次我是不是要避免『看起來像同志』，才不會被這樣對待？我很恨，為什麼要因此『自我檢查』？」

1968年出生的羅瑞，在他成長的時候，同性戀仍被視為違法，社群活動只能地下化。他念藝術大學時開始接觸同志社群，甚至以變裝皇后為職業。「我像一腳踏入了另一個平行時空，第一次體驗到性和所有好玩的事物。地面上的尋常人大概怎樣都想不到，不過相隔幾尺的地下空間，有一群違法的同志們在飲酒作樂，對我來說十分刺激有趣。」

羅瑞持續以潘蒂的身份參與同志運動，「身為一個變裝皇后，我需要從邊緣的視野來批判社會，站在外面往內瞧，然後大聲咆哮。」在某次爭取同志婚姻的遊行中，她高喊：「任何法西斯主義者、殺人犯、性罪犯都能結婚，但你卻不行！好像讓同志結婚，天就要塌下來了！」

在潘蒂和同志社群的努力下，原本保守封閉、1993年才終於不將同性戀視為違法的愛爾蘭，2015年5月23日終於成為全球第一個以公投通過同性婚姻合法的國家。那天，潘蒂身穿粉紅色緊身連身洋裝，手上高舉「平權」標示，「我希望那些反對同婚的人，有一天回過頭來能發現自己的恐懼其實站不住腳，最終也能贊成同志婚姻。」

《愛爾蘭出格皇后》將於5月19日和21日於城市遊牧影展放映。

(中時)