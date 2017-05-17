藍委前瞻提案與政院雷同 綠委批無腦

蔡政府力推前瞻基礎建設特別條例，民進黨團今再度祭出宣傳空戰。經濟委員會召委、綠委邱議瑩直批，出身高雄的國民黨立委黃昭順及陳宜民所提修正動議、草案，匡列經費上限同樣是8900億元，與行政院版無異，呼籲兩人向社會大眾說清楚，若只是為了杯葛而杯葛，就是無腦、秀下限、腦殘。

民進黨立委邱議瑩、劉世芳、許智傑、鍾佳濱、賴瑞隆、趙天麟、陳其邁及鍾孔炤等高屏地區立委上午一字排開召開記者會，強調建設不分藍綠、南北，力促國民黨揚棄「天龍國」思維，懸崖勒馬、回頭是岸，正視人民建設需求。

劉世芳更自編「打油詩」，諷刺黃昭順反對基礎建設，其中內文寫道：「撒豆潑水台三線，八屆立委交白卷，枉費高雄栽培她，阻擋建設跑前面」。而有意參選高雄市長的陳宜民，卻反對高雄捷運黃線、反對高醫大設站，完全無法接地氣，如何跟高雄人搏感情？

(中時)